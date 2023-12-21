ماكرون يعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "تهديدا غير مقبول"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الهجمات التي ينفّذها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر "تهديد غير مقبول".



وقال أمام عسكريين فرنسيين منتشرين في الأردن إنه في هذه المنطقة التي تعد أساسية للنقل البحري العالمي فإن "التهديد الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة أمر غير مقبول"، مشيدا بـ"الدور المحوري" الذي أدته البحرية الفرنسية في الأيام الأخيرة لمواجهته.