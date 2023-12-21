فرنسا قرّرت إغلاق سفارتها في النيجر

قرّرت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها" عقب الانقلاب العسكري أواخر تموز، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر قولها انه "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة"، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.