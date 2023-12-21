هيئة قناة بنما: لم نشهد زيادة في الملاحة وسط الهجمات في البحر الأحمر

أفادت هيئة قناة بنما اليوم، بأن القناة لم تشهد زيادة ملحوظة في حركة الملاحة بسبب الوضع في البحر الأحمر حيث تجبر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية السفن على تغيير مسارها.



وأثرت الهجمات على حركة ملاحة السفن في قناة السويس التي يمر منها 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية وربما تجبر في نهاية المطاف بعض ملاك السفن على محاولة العبور من قناة بنما التي فرضت قيودا على العبور لأشهر بسبب حالة جفاف حادة.