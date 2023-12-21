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الأمم المتحدة تؤكد وفاة وزير الدفاع الليبي السابق البرغثي في بنغازي

أخبار دولية
2023-12-21 | 16:26
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الأمم المتحدة تؤكد وفاة وزير الدفاع الليبي السابق البرغثي في بنغازي
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الأمم المتحدة تؤكد وفاة وزير الدفاع الليبي السابق البرغثي في بنغازي

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس وفاة وزير الدفاع الليبي السابق المهدي البرغثي وعدد من مرافقيه بعد اعتقالهم في بنغازي، مطالبة السلطات بالتحقيق في ظروفها.
     
وشهدت بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا والواقعة في شرق البلاد، اشتباكات بين قوات المشير خليفة حفتر وعسكريين بإمرة العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المناهضين لحفتر، مطلع تشرين الأول.
     
وفي بيان الخميس، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن "قلقها إزاء الإعلان عن وفاة وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي في بنغازي"، مشيرة الى أن ذلك يأتي "في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات في 7 تشرين الأول مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته".
     
وأكدت "وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز"، مشددة على أن "أساب الوفاة لا تزال غير واضحة".
     
ودعت البعثة السلطات إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة، وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين".
     
ولم تصدر السلطات أو قوات حفتر في الشرق أي تعليق بخصوص وفاة البرغثي.

أخبار دولية

الأمم المتحدة

ليبيا

وفاة

المهدي البرغثي

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