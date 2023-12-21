إصابة مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخخة

أصيب مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخّخة روسية ليل الخميس، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة الهجوم.



وقال مدير الرئاسة أندري ييرماك عبر تطبيق تلغرام إنّ "مبنى سكنيّاً في كييف أصيب بطائرة شاهد"، وهو طراز من المسيّرات الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بانتظام في ضرب أهداف في أوكرانيا.