إرجاء التصويت على مشروع قرار في شأن غزة

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّدًا، حتى الجمعة، التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنسانيّ، في غزة.



وأصبح النصّ بنسخته الأخيرة ضعيفًا جدًا، بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فورًا، لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.



وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار والتي تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوريّ للأعمال العدائية، بين إسرائيل وحركة "حماس".



لكنّ النص الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركيّ باستخدام حقّ النقض مجدّدًا، لم يعد يشبه بتاتًا النسخة الأصلية، التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن.



ودعا مشروع القرار بنسخته الجديدة إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية.