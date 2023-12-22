إصابة مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخخة وسقوط جريحين

أصيب مبنى سكني في كييف ليل الخميس بطائرة مسيّرة مفخّخة، في هجوم روسي جديد أوقع جريحين عل الأقلّ بحسب السلطات الأوكرانية،



وقال مدير الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك عبر تطبيق تلغرام إنّ "مبنى سكنيّاً في كييف أصيب بطائرة شاهد" وهو طراز من المسيّرات الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بانتظام في ضرب أهداف في أوكرانيا.



وهذه أول مسيّرة مفخّخة تصيب هدفاً مدنياً في العاصمة الأوكرانية منذ أشهر.



وعلى الرّغم من أنّ كييف تتعرّض باستمرار لهجمات بطائرات مسيّرة وضربات صاروخية، إلا أنّ غالبية هذه المسيّرات والصواريخ يتم إسقاطها عبر الدفاعات الجوية الأوكرانية.

