كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟

أعلنت وزارة الصحة، في غزة مقتل 20057 فلسطينيًا وإصابة 53320 آخرين، في الضربات الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول.