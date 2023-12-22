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كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟
أخبار دولية
2023-12-22 | 00:20
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كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟
أعلنت وزارة الصحة، في غزة مقتل 20057 فلسطينيًا وإصابة 53320 آخرين، في الضربات الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول.
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