عشرون دولة في تحالف جديد لحماية البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة أكثر من 20 دولة، في المجمل، على المشاركة، في التحالف الجديد، الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة التجارة، في البحر الأحمر من هجمات حركة الحوثيّ اليمنية.



وأشار العدد الإجماليّ الجديد إلى أن ثمانية على الأقل من الدول، التي قررت الانضمام لتلك الجهود ترفض الكشف عن مشاركتها علنًا، في إشارة إلى الحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية.