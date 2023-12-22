تجنّبٌ تجاريّ للبحر الأحمر

ستتجنب شركة الشحن الألمانية هاباج لويد وشركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين ومقرها هونج كونج البحر الأحمر، وفق ما أعلنت.



وستنضم بذلك إلى شركات الشحن، التي أقدمت على فعل ذلك، بعد الهجمات، التي شنتها جماعة الحوثيّ اليمنية على سفن تجارية.



وتسببت هذه الهجمات في إرباك حركة التجارة العالمية واستدعت تشكيل قوة عمل بحرية.



كما تسببت أعمال العنف في تقييد مرور السفن، عبر قناة السويس، التي يمر منها نحو 12 في المئة من حركة التجارة العالمية.