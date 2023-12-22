أوكرانيا تسقط طائرات مسيرة روسية

أكّدت القوات الجوية الأوكرانية أنّها أسقطت 24 من 28 طائرة مسيرة هجومية، أطلقتها روسيا، خلال الليل.



ودُمّرت الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، فوق مناطق من وسط أوكرانيا وجنوبها وغربها.



وهناك تقارير عن إصابتين على الأقل، في العاصمة كييف.