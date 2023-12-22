وزير الداخلية التركيّ: السلطات التركية اعتقلت 304 شخصًا لهذا السبب

أعلن وزير الداخلية التركيّ علي يرلي قايا أنّ السلطات التركية اعتقلت 304 للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها، في 32 إقليمًا.



وكتب يرلي قايا على منصة إكس أن أغلبية الاعتقالات جرت، في أكبر ثلاث مدن، في البلاد وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير.



وأشار إلى أن العمليات الأمنية نفذت، في وقت متزامن، في كل أنحاء البلاد.



وقال: "لن نسمح حتى للإرهابيين بأن يلتقطوا أنفاسهم من أجل الحفاظ على السلام والوحدة لشعبنا. سنواصل معركتنا بجهود مكثفة من قواتنا الأمنية" وعرض لقطات للعمليات الأمنية أظهرت الشرطة تقتحم شققًا وبنايات وتدفع مشتبها بهم داخل مركبات."