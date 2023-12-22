الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية ربما أصبح قيد الخدمة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان مفاعلا نوويا جديدا في مجمع يونغبيون في كوريا الشمالية دخل الخدمة على ما يبدو، مع تصعيد بيونغ يانغ تهديداتها باستخدام السلاح النووي ضد الولايات المتحدة وحلفائها.



ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة حوالى مئة كيلومتر شمال بيونغ يانغ، أول مفاعل نووي في البلاد، بقدرة خمسة ميغاوات.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان إنه منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، لوحظ "تدفق قوي للمياه" من نظام تبريد مفاعل الماء الخفيف.



وأوضح "تظهر عمليات مراقبة أحدث أن المياه المصرفة حارة، وهذا مؤشر على بدء تشغيل" مفاعل.