​ ريابكوف: موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرجي ريابكوف قوله إنّ موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكرانيّ.



وقال ريابكوف: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتوهم أنّ روسيا تتشبث في العلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد."