القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر

أنجزت القوات الفرنسية انسحابها من النيجر، وفق ما أعلن الجيش النيجريّ، في احتفال أقيم، في نيامي، لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام كان مخصصًا لمكافحة الجهاديين.



وقال الملازم سليم إبراهيم إنّ تاريخ اليوم يمثّل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية، في منطقة الساحل الإفريقيّ.