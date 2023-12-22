توقيف أكثر من 300 شخص في تركيا يشتبه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

ألقت السلطات التركية القبض على 304 أشخاص للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعدما شنّت عملية واسعة النطاق ضدّ التنظيم، حسبما أفاد وزير الداخلية علي يرلي كايا الجمعة.



ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في 32 مدينة، من بينها اسطنبول وأنقرة، في إطار عملية أُطلق عليها اسم HEROES-34.



وقال يرلي كايا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنّه تمّ توقيف 86 مشتبهاً بهم في اسطنبول وحدها.



وأضاف "سنستمر في محاربة الإرهاب بكلّ إصرار حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي".