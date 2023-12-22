كيربي: على إسرائيل الانتقال إلى عملياتٍ أقلَ كثافة

أكدَ المتحدثُ باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أنّه سيتعينُ على إسرائيل الانتقالُ إلى عملياتٍ أقلَ كثافةً بالتوازي مع استمرارِ حملتِها العسكرية.



وقال إنّ العملياتِ الأقلَ كثافةً في غزة ستكونُ أفضل، لكننا لا نُملي على الإسرائيليينَ شروطًا وجداولَ زمنية.