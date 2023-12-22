الجيش الإسرائيليّ منع فلسطينيين من أداء الصلاة

شددت قواتُ الجيشِ الإسرائيليّ، إجراءاتِها العسكرية في محيط المسجد الأقصى ومنعَت عددًا من الفلسطينيين من الوصولِ إليه لأداءِ صلاة الجمعة، وأطلقَت عليهم الغازَ المُسيّل للدموع.