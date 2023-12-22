بوتين يعد عباس بمواصلة إرسال المساعدة الإنسانية إلى غزة ويطالب بوقف القتال في غزة

بوتين يعد عباس بمواصلة إرسال المساعدة الإنسانية إلى غزة ويطالب بوقف القتال في غزة

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مجددًا دعوته إلى "وقف سريع لإراقة الدماء".



وقال الكرملين في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين: "ستواصل روسيا تزويد قطاع غزة سلعًا أساسية، بما في ذلك أدوية ومعدات طبية".



ودعا الرئيس الروسي كذلك إلى "إستئناف العملية السياسية" بهدف التوصل إلى حل الدولتين.