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16
o
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18
o
كسروان
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o
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كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟
أخبار دولية
2023-12-22 | 07:56
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كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟
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كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟
كم بلغ عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
القتلى
والجرحى
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الحرب؟
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