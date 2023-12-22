اليابان تخفف قواعد تصدير الأسلحة لبيع أنظمة صواريخ للولايات المتحدة

اليابان تخفف قواعد تصدير الأسلحة لبيع أنظمة صواريخ للولايات المتحدة

خففت اليابان الجمعة اللوائح المنظمة لتصدير الأسلحة للمرة الأولى منذ نحو عقد، ما يمهد الطريق لبيع أنظمة إعتراض صواريخ لحليفتها الأميركية.



وتفرض اليابان ضوابط صارمة على صادراتها من الأسلحة بموجب دستورها السلمي الذي ينص على أن تقتصر قدرتها العسكرية على التدابير الدفاعية.



وقالت الحكومة اليابانية في بيان إن "النقل المناسب للمعدات الدفاعية إلى الخارج سيساهم في السلام والأمن الدوليين وسيعزز أيضًا التعاون مع الحلفاء والولايات المتحدة في المجالات الأمنية".



وتسمح اللوائح الجديدة لليابان بأن تكون قادرة على تصدير الأسلحة التي تم إنتاجها محليا بموجب ترخيص من دولة أجنبية إلى الدولة المعنية، كما قال مسؤول في الأمن القومي داخل الحكومة لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف هويته.

