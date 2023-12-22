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القضاء الألماني يتهم سوريين بارتكاب جرائم حرب

أخبار دولية
2023-12-22 | 08:16
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القضاء الألماني يتهم سوريين بارتكاب جرائم حرب
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القضاء الألماني يتهم سوريين بارتكاب جرائم حرب

القضاء الألماني يتهم سوريين بارتكاب جرائم حرب

أعلن مكتب النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا الجمعة أنه تم توجيه إتهامات إلى سوريين يعتقد أنهما عضوان في تنظيم الدولة الإسلامية ويشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في بلدهما.
     
واتهم الرجلان بارتكاب عمليتي إختطاف أسفرتا عن وفيات، بينما اتهم أحدهما أيضًا بالقتل ربطًا بأفعال تعود إلى عامي 2013و2014، في سياق الحرب في سوريا، حسبما أوضح مكتب النيابة العامة المسؤول عن قضايا الإرهاب في كارلسروه.
     
وأُوقف المشتبه بهما، وهما محمد أ. واسماعيل ك.، في آذار الماضي في مدينتي إيسن وفيسبادن في غرب ألمانيا.
     
وأوضح مكتب النيابة العامّة الفدرالية أن محمد أ. أسس في العام 2012 مجموعة مسلحة تضم حوالى 50 عضوًا، ثم انضم لاحقًا إلى "المجموعة الإرهابية" التي تسمى "أحفاد الرسول"، ثم تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2013.
     
وعندما كان عضوًا في جماعة "أحفاد الرسول"، خطط محمد أ. وقاد هجومًا على مبنى لقوات الأمن السورية في العام 2013 في دمشق.
     
ويشتبه في أنه ترأس لاحقًا مجموعة من مئتي مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية، كما قاد عملية إختطاف إثنين من معارضي الجماعة الجهادية في العام 2013 في دمشق. وأعدم هذان الإثنان في منتصف كانون الثاني 2014، مع عشرة محتجزين آخرين، بحسب النيابة العامة الفدرالية.2
     
ووفق الإتهامات، فقد شارك اسماعيل ك.، وهو عضو مفترض في تنظيم الدولية الإسلامية منذ 2013، في احتجاز أحد الضحيّتين، كما راقب المحتجزين الإثني عشر في موقع الإعدام وأطلق النار على واحد منهم على الأقل.
     
وتمهد لائحة الإتهام ضد محمد أ. واسماعيل ك. الطريق لمحاكمتهما.

أخبار دولية

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