الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 مسيرات أوكرانية على الأقل

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 10 مسيرات أوكرانية على الأقل

أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي 10 طائرات أوكرانية مسيرة على الأقل، بحسب ما كشفت السلطات الروسية من دون الإعلان عن أضرار أو ضحايا حتى الساعة.



وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على "تيلغرم" أن "قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك تصدّت لهجوم بمسيرة باتجاه موسكو".



وأشار لإلى أنه "بحسب المعطيات الأولية، ما من أضرار أو ضحايا في موقع تحطم الطائرة المسيرة".



وبالإضافة إلى إحباط هذا الهجوم، تم "تدمير" خمس مسيرات أوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، كانت تحلق فوق منطقة بريانسك الحدودية وعلى أربع أخرى في منطقة كالوغا، في جنوب غرب موسكو.