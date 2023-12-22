الصين ستبني مطارًا ومحطة للغاز بقيمة 430 مليون دولار في نيكاراغوا

الصين ستبني مطارًا ومحطة للغاز بقيمة 430 مليون دولار في نيكاراغوا

وقعت نيكاراغوا على قرض بقيمة 430 مليون دولار مع الصين لتمويل بناء شركة صينية لمطار دولي ومحطة للغاز المسال، في خطوة تندرج في إطار "إستراتيجية التخلص من الدولار"، كما أعلن مسؤولون.



ووقع الإتفاق بعد إتصال هاتفي بين رئيسي الصين شي جينبينغ ونيكاراغوا دانيال أورتيغا.



واستأنفت الصين ونيكاراغوا علاقاتهما الدبلوماسية في 2021 بعد انقلاب ماناغوا على علاقاتها مع تايوان.



ووصف لوريانو أروتيغا موريو مستشار رئيس نيكاراغوا للإستثمارات والتجارة والتعاون الدولي ونجله العلاقة مع الصين بـ"الشراكة الإستراتيجية".



وسيتم إستخدام القرض الصيني لتمويل مشروع المطار الدولي في بونتا أويتي ومشروع بناء محطة للغاز في تريس إيسفيراس، وهما موقعان قريبان من العاصمة.