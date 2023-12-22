فرنسا تحتجز طائرة تقل نحو 300 هندي على خلفية شبهة الاتجار بالبشر

تحتجز فرنسا منذ الخميس، طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراغوا، على خلفية شبهة الاتجار بالبشر، كما أعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس.



وقالت النيابة إن الطيارة احتجزت بعد "بلاغ مجهول"، موضحة أنها تحقق في ما إذا كانت هناك عناصر تؤكد هذه الشبهات.



وأفاد مصدر مطلع على مجريات الأمور، أن الطائرة توقفت في فرنسا للتزود بالوقود، ومن المحتمل أن هؤلاء الركاب الهنود أرادوا الذهاب إلى أميركا الوسطى لكي يحاولوا بعد ذلك الدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة أو كندا.