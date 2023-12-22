هولندا ستسلم 18 طائرة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا

هولندا ستسلم 18 طائرة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا

أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنها ستسلم "أول" 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطًا روسية متزايدة على الجبهة.



وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إن "هولندا ستزود أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز اف-16 على الأقل"، من دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.



وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعًا رسميًا في آب على إلتزامهما بتوفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرد تدريب الطيارين الأوكرانيين.



وقالت الحكومة الهولندية إن "بعض الطائرات تتطلب صيانة كبيرة".



كذلك، يجب إستيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.



ومن الضروري أيضًا أن تتوفر البنية التحتية المناسبة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.

