الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على الحدود بقصف من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان.وقال الجيش في بيان: "إن الجندي قتل خلال نشاط عملياتي في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان حيث يسجل تصعيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس".