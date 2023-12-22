إستئناف القتال في شرق الكونغو الديموقراطية غداة الإنتخابات

إستئناف القتال في شرق الكونغو الديموقراطية غداة الإنتخابات

بعد عشرة أيام من الهدوء، تستعر المعارك الجمعة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس، بعيد إنتهاء الإنتخابات العامة التي بدأت الأربعاء.



وقال سكان في كيباريزو التي تبعد نحو خمسين كيلومترًا شمال غرب غوما عاصمة شمال كيفو إن دوي إشتباكات عنيفة يسمع منذ الساعة السادسة (04:00 ت غ).



وتدور الإشتباكات بين الجيش الكونغولي المتحالف مع ميليشيات محلية وكيانين عسكريين أجنبيين خاصين من جهة ومتمردي حركة 23 مارس (إم23) المدعومين من الجيش الرواندي.



وبعد استئنافها القتال في نهاية 2021 ودحرها الجيش الكونغولي، إستولت حركة التمرد على مناطق شاسعة في روتشورو وماسيسي في جنوب إقليم شمال كيفو.