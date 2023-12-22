غوتيريش: الهجوم الإسرائيلي هو المشكلة الحقيقية أمام إيصال المساعدات إلى غزة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الهجوم الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية وتوجِد عقبات كبرى" أمام إدخال هذه المساعدات.



وقال غوتيريش عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة: "المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم توجد عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".



وأضاف: "السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر هو وقف لاطلاق النار لأسباب إنسانية".