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الجيش الإسرائيلي يتراجع عن طلب سحب السلاح من سكان المستوطنات الشمالية... ولواء غولاني إلى الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يتراجع عن طلب سحب السلاح من سكان المستوطنات الشمالية... ولواء غولاني إلى الحدود مع لبنان

