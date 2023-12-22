السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة في الإتجاه الصحيح

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن خطوة في الإتجاه الصحيح

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بتكثيف توصيل المساعدات إلى غزة الجمعة بأنه "خطوة في الإتجاه الصحيح"، لكنه كرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.



وقال رياض منصور: "هذا القرار خطوة في الإتجاه الصحيح. يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبًا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار. أكرر، وقف فوري لإطلاق نار".



