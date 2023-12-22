توقيف خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

توقيف خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب أن أجهزة الإستخبارات أوقفت الجمعة خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.



وأكد مصدر قريب من الملف في تصريح لوكالة فرانس برس أن الموقوفين أودعوا الحبس الإحتياطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتصلة بهم. وجرت التوقيفات في إقليم مورت وموزيل.