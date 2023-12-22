حماس ترى أن قرار مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية خطوة غير كافية

اعتبرت حركة حماس أن قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع خطوة "غير كافية".



وقالت الحركة في بيان، "إن القرار خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة".