البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر

أعلن أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر وأن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.



وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: "ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور".