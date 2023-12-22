توقيف نائب مدير وكالة الفضاء الروسية في قضية اختلاس

أودع نائب مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أوليغ فرولوف الحبس الاحتياطي، في قضية تتعلق باختلاس أكثر من 4,3 مليون يورو من القطاع الذي يعاني أزمات متعددة.



وقالت لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الكبرى في بيان، "إن فرولوف وشخصين آخرين متهمون بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق تشمل مبالغ تصل إلى 435 مليون روبل".



وأضافت: "شارك فرولوف، مستغلا منصبه الرسمي، في مؤامرة إجرامية مع اثنين آخرين من المتآمرين. أثناء تنفيذ العقد، سرقوا أموالا من الميزانية عند شراء معدات".



وتم وضع نائب مدير وكالة روسكوزموس رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته، بحسب المصدر نفسه.