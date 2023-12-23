زيلينسكي: أسقطنا 3 طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز سو-34 أمس الجمعة على الجبهة الجنوبية، مشيدين بذلك باعتباره نجاحا في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.



ولم يذكر الجيش الروسي الحادث. لكن المدونين الروس اعترفوا بالخسارة، وأشار المحللون إلى أنه ربما تم استخدام صواريخ باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة. ولم تتمكن رويترز من تأكيد التقارير بشكل مستقل.



وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون.