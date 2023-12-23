حريق في سفينة قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة

تعرضت سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا، من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان.

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى الى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها "مرتبطة بإسرائيل".

وأشارت شركة أمبري للأمن البحري من جهتها إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها "مرتبطة بإسرائيل"، مضيفة أنها "توقفت في السعودية وكانت متوجهة إلى الهند".



وأكدت الوكالتان أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند.



وقال مسؤول في البحرية الهندية لوكالة فرانس برس: "أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها".



وأضاف "أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة".



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.



بالمقابل، نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن شركة زيم الإسرائيلي قولها إنه لا علاقة لها بالسفينة المستهدفة قبالة سواحل الهند.