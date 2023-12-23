إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد في الحرس الثوري قوله إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، من دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية البريجادير جنرال محمد رضا نقدي قوله إنه "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى".



وكان البيت الأبيض اتهم إيران "بتورطتها بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.