جروندبرج: الأطراف المتحاربة في اليمن توصلت إلى الإلتزام بخطوات لوقف إطلاق النار

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أنّ الأطراف المتحاربة، في الصراع المستمر، منذ فترة طويلة، في البلاد، توصلت إلى الإلتزام بخطوات، لوقف إطلاق النار، الذي من شأنه إنهاء القتال.

ورحّب بتوصل الأطراف للإلتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات، لتحسين الظروف المعيشية، في اليمن والانخراط، في استعدادات، لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.