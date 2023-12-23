جروندبرج: الأطراف المتحاربة في اليمن توصلت إلى الإلتزام بخطوات لوقف إطلاق النار

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أنّ الأطراف المتحاربة، في الصراع المستمر، منذ فترة طويلة، في البلاد، توصلت إلى الإلتزام بخطوات، لوقف إطلاق النار، الذي من شأنه إنهاء القتال.
ورحّب بتوصل الأطراف للإلتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات، لتحسين الظروف المعيشية، في اليمن والانخراط، في استعدادات، لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وسيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق، تحت رعاية الأمم المتحدة، تتضمن هذه الإلتزامات وتدعم تنفيذها.
خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي هانس جروندبرج: "ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم. لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق."