ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 20258 وفق وزارة الصحة التابعة لحماس

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت أن 20258 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.



وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20258 شهيدا و53688 إصابة". ومعظم القتلى من المدنيين. وبينهم 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.

