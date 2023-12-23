حماس تدعو إلى تحقيق دوليّ في تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية

دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” إلى إجراء تحقيق دوليّ، في إعدامات ميدانية اتهمت الجيش الإسرائيليّ بتنفيذها، في قطاع غزة.

وأكّدت تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام، منذ بدء الحرب.

وقال المكتب الإعلاميّ الحكوميّ، في القطاع، في بيان إنّه جمع شهادات تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيليّ قام بارتكاب جرائم إعدام ميدانية، لأكثر من 137 مدنيًا فلسطينيًا، في محافظتي غزة والشمال.

واتهم الجيش الإسرائيليّ خصوصًا بأنّه قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من الفلسطينيين وهم أحياء، ثم أعدمهم بإطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم دفنهم بالجرافات.

ولم يتسن التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على سؤال لوكالة “فرانس برس” بهذا الخصوص.

ودعت حركة “حماس” إلى تشكيل فرق دولية للتحقيق، في الجرائم هذه.