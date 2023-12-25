المسبار الفضائي الياباني "سليم" يدخل مدار القمر

دخل المسبار الفضائي الياباني "سليم" SLIM مدار القمر، في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح لقطاع الفضاء في البلاد على سطح القمر يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.



يُطلق على (Smart Lander for Investigating Moon(SLIMأي "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر"، لقب "مون سنايبر" ("قناص القمر") لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من هدف محدد على سطح القمر.



وإذا نجحت المهمة، فإن اليابان ستكون خامس دولة تنجح في الهبوط بمسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.



وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في بيان، "إن المسبار SLIM "دخل بنجاح مدار القمر عند الساعة 16,51 مساء بتوقيت اليابان" (07,51 ت غ).



وأضافت: "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططاً له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف في ما يتعلق بظروف المسبار".



ولفتت إلى إنه من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر عند قرابة الساعة 12,00 منتصف الليل بتوقيت اليابان في 20 كانون الثاني/يناير، ومن المقرر أن تحطة على السطح بعد 20 دقيقة.