مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري بضربة جوية إسرائيلية في سوريا

قُتل مستشار كبير في الحرس الثوري الإيراني، المعروف باسم سيد راضي موسوي وهو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران، في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين.

وأوردت وكالة تسنيم "استشهد السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق"، موضحة أنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا".



وأكدت وكالة إرنا الرسمية بدورها مقتل موسوي.