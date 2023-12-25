أهالي الرهائن في غزة يطلقون صيحات الاستهجان أثناء خطاب لنتانياهو في الكنيست

أطلقت عائلات الرهائن في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست الإثنين.



وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم: "الآن! الآن!" ردا على قول نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.



وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يوما، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".