نتنياهو: إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.



وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة بدون ضغط عسكري".



وأضاف: "لن نتمكن من تحرير جميع الرهائن بدون ضغط عسكري".