الصفدي وعبد اللهيان: للتوصل لوقف فوري لإطلاق للنار ووقف العدوان على غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً.



كما بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.



وأكد الصفدي وعبد اللهيان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.



وثمّن وزير الخارجية الإيراني دور المملكة الرئيس والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد الصفدي حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.



من جهة أخرى، أكد الصفدي أن المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية تهديداً لأمن الأردن الوطني وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره.



واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة.