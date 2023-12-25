ما لا يقل عن 113 قتيلا في هجمات في وسط نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 113 شخصا في هجمات شنتها جماعات مسلحة السبت والأحد في بلدات عدة في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا، على ما أعلنت الحكومة المحلية.



وأعلن رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو مانداي كاسا، لوكالة فرانس برس، أنه "عثر على ما لا يقل عن 113 جثة فيما كانت الاشتباكات التي انطلقت السبت متواصلة حتى صباح الاثنين".



وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش السبت أشارت إلى مقتل 16 شخصا.