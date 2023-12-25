الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا.



واعتبر رئيسي في بيان أن "هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة".



وشدد أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".