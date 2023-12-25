هجوم بطائرة مسيرة ضدّ التحالف الدولي في شمال العراق

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية قرب مطار أربيل في شمال العراق، بحسب ما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات".



وذكر بيان صادر عن المتحدّث باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن "جماعات خارجة عن القانون" قامت بإرسال "طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني" الاثنين "عند الساعة 15,50".



وأضاف: "أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية"، بدون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول عدد الإصابات.



وأكّد أنّ القوات الأمنية العراقية ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة.



من جهته، أكّد مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس، أن طائرة مسيرة أطلقت ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة أربيل الجوية في العراق.



وقال: "لا نزال ننتظر تقييم الأضرار والإصابات إن وجدت".



وتبنّت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة حرير في محافظة أربيل التي تضمّ كذلك قوات للتحالف.