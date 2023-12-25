حزب الله ينعى الموسوي: اعتداء صارخ ووقح تجاوز الحدود

اعتبر حزب الله أن "اغتيال العميد السيد رضي الموسوي في سوريا هو اعتداء صارخ ووقح وتجاوز الحدود"، مشيرا إلى أن "هذه الجريمة تُضاف إلى سجلّ جرائمه ‌‏واعتداءاته".



وتابع حزب الله في بيان :" لقد كان الشهيد السعيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات من عمره الشريف متفانياً في خدمة المقاومة ومجاهديها وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني".

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وتقدّم حزب الله بالعزاء "إلى سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وقيادة الحرس الثوري ‏الإسلامي ‏في إيران وعائلة الشهيد الكريمة وعموم الشعب الإيراني المضحّي والشريف".



